"Objetivo é a permanência", diz Leanderson sobre Ferroviário na Série C

O Ferroviário vive um roteiro de extremos na temporada, com ênfase no declínio. Campeão da Série D em 2018, o Tubarão da Barra bateu o Ceará na disputa da Taça dos Campeões, erguendo um novo troféu em janeiro deste ano. Depois, um empate por 2 a 2 com o Corinthians, em Londrina, sendo eliminado da Copa do Brasil pelos critérios da competição.

O enredo era positivo, com o Ferrão segurando o centroavante Edson Cariús no elenco e contratando o experiente Enercino. No entanto, a segunda fase do Estadual trouxe à tona uma crise que culminou com a saída de sete jogadores, protesto de torcedores e a renúncia do presidente Valmir Araújo, substituído por Newton Filho.

Restando um mês para a estreia na Série C - dia 27 de abril, contra o Botafogo/PB, fora de casa -, a diretoria coral anunciou a permanência de Marcelo Vilar no comando técnico. Quem também segue na Barra do Ceará é o volante Leanderson, que revelou alterações nas metas da equipe para a temporada.

"O primeiro objetivo é a permanência porque faz anos que não disputamos a Série C. Todos temos consciência que, após o título da Série D, entramos com força na Série C. Óbvio que o primeiro semestre não foi como a gente queria, tivemos o resultado na Taça dos Campeões, mas depois não aconteceu no Estadual", declarou.

Sob o comando técnico de Marcelo Vilar, o time venceu seis dos 16 jogos na temporada Foto: JL Rosa

Balanço

Os jogadores desligados do Ferroviário são: Enercino, Siloé, Gleibson, Netinho, Emerson Catarina, Robson Simplício e Gustavo. Apesar de ter sido sondado pelo Ceará, Edson Cariús segue no clube para disputa da 3ª divisão. Com 30 anos, o atacante marcou 12 gols em 15 jogos na temporada, sendo um dos artilheiros do Campeonato Cearense. Leanderson admitiu que o elenco foi surpreendido pelas saídas.

"Estamos na expectativa da chegada de reforças, houve muitas saídas. A gente nunca espera esse desligamento de atletas porque já tínhamos um convívio, mas são coisas do futebol. Espero que quem chegue possa dar conta do recado para que tenhamos um grupo forte", garantiu.

O Ferroviário disputará a Série C pela 13ª vez na história, a última foi há 13 anos. A equipe está no Grupo A com ABC, Botafogo/PB, Confiança, Globo, Imperatiz, Náutico, Sampaio Corrêa, Santa Cruz e Treze.