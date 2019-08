O que mudou em Ceará e Fortaleza desde o último Clássico-Rei?

No próximo sábado (3), Ceará e Fortaleza entram em campo às 19 horas, na Arena Castelão, para se enfrentar pela primeira vez na era dos pontos corridos da Série A do Brasileiro. Em 2019, as equipes já se confrontaram quatro vezes - duelos pelo Estadual e Copa do Nordeste - e muito mudou desde o último confronto, no dia 21 de abril, tanto nos elencos como em padrões táticos dos clubes.

O jogo ocorreu no dia 21 de abril, com uma vitória tricolor por 1 a 0, com gol do zagueiro Roger Carvalho e o título do Campeonato Cearense. Confira as escalações no período e outros pontos de mudança:

Ceará (4-2-3-1): Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; William Oliveira (Roger), Fabinho; Leandro Carvalho (Vitor Feijão), Ricardinho, Fernando Sobral; Ricardo Bueno (Chico). Técnico: Lisca.

Fortaleza (4-4-2): Felipe Alves; Tinga, Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Edinho (Marcinho), Felipe, Paulo Roberto, Osvaldo (Dodô); Romarinho (Gabriel Dias) e Wellington Paulista. Técnico: Ceni.

Confira as prováveis escalações de Ceará e Fortaleza para o jogo deste sábado (3):

Ceará (4-2-3-1): Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; Ricardinho e Fabinho; Mateus Gonçalves, Thiago Galhardo e Lima; Felippe Cardoso. Técnico: Enderson Moreira

Fortaleza (4-4-2): Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Roger Carvalho e Carlinhos; Felipe e Juninho; Osvaldo, Romarinho, Wellington Paulista e André Luís. Técnico: Ceni.