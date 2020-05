O gol de Mimi: TV Diário transmite Ferroviário x Fortaleza, pelo Campeonato Cearense 2017

Os últimos anos foram de ressurgimento para o Ferroviário. Neste sábado, 9 de maio, data em que o clube comemora 87 anos de fundação, o torcedor Coral celebrará o aniversário do Tubarão da Barra com uma recordação especial: a semifinal do Campeonato Cearense de 2017.

A TV Diário transmitirá, a partir de 16h30min, o duelo mais marcante para o Ferroviário naquele ano. A narração será de Dênis Medeiros, com comentários de Daniel Rocha.

Naquele ano, o Ferrão voltava à elite do futebol estadual depois de duas temporadas na Série B. Mesmo longe do favoritismo, o Tubarão surpreendeu e avançou até as semifinais. No chaveamento, enfrentou o Fortaleza, um dos principais candidatos ao título.

Mesmo assim, o Ferroviário eliminou o Fortaleza e avançou para a decisão, ficando com o vice-campeonato, ao ser derrotado pelo Ceará. Entretanto, os duelos contra o Leão do Pici foram marcantes, especialmente o primeiro.

A partida ficou eternizada na memória dos torcedores corais. Afinal, aos 48 minutos do 2º tempo, quando o Fortaleza vencia por 1 a 0, brilhou a estrela do meia Mimi, que balançou as redes adversárias e deixou tudo igual, garantindo resultado importante para que a classificação fosse obtida no jogo seguinte.

"Quando a bola passou do Mota (emoção), eu fiz a leitura de jogo. Ela vai sobrar aqui. Graças a Deus peguei bem nela ali, beliscou na trave. Passa tanta coisa na cabeça da gente, do que a gente já passou nesse clube. O que a gente tá fazendo e vai fazer ainda. Chegamos para fazer história no Ferroviário, 18 anos que não chega à final", desabafou ele na época.

FICHA TÉCNICA - RETRANSMISSÃO

FORTALEZA

Marcelo Boeck; Pablo, Heitor, Max Oliveira e Éverton; Rodrigo Mancha, Anderson Uchoa, Ronny, Rodrigo Andrade e Wesley; Zé Carlos.

Técnico: Marquinhos Santos

FERROVIÁRIO

Mauro; Gustavo, Erandir, Tony Belém e Túlio; Jonathas, Léo e Mimi; Mota, Assisinho e Vitinho.

Técnico: Vladimir de Jesus

SERVIÇO

Data: 09/05/2020

Horário: 16h30min

Transmissão: TV Diário