"O Ceará sempre joga para ganhar", afirma Fernando Sobral

Provável titular na equipe do Ceará para a partida de sábado (30) contra o Salgueiro, pela oitava e última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste, Fernando Sobral comentou sobre o confronto contra o time pernambucano e a importância de vencer a partida.

"Temos total capacidade de nos classificarmos contra o Salgueiro. O pensamento é de vitória. O Ceará sempre joga para ganhar. A gente se impõe dentro de campo e faz o adversário jogar o nosso estilo de jogo", afirmou o atleta.

Na equipe alvinegra desde o início do ano, Sobral fez seis jogos pela equipe, mas em apenas uma foi titular apenas uma vez. Ainda no mês de janeiro, na disputa pelo título da Taça dos Campeões contra o Ferroviário, o atleta recebeu sua primeira chance com a camisa preta e branca. Na ocasião, a equipe da Barra venceu por 1 a 0. Já para o duelo deste sábado (30), diante da equipe do interior de Pernambuco, Fernando Sobral pode ter sua segunda oportunidade como titular na equipe de Lisca.

"É um jogo importantíssimo. O professor tem passado muito confiança para todos. Aqueles que entram menos querem mostrar mais serviço, agarrar a oportunidade com unhas e dentes", explicou. "O nosso jogo, de quem está atuando menos, é no treinamento. Aproveitamos cada trabalho para nos condicionarmos fisicamente, porque tecnicamente não desaprendemos. Estamos preparados sim para fazer uma grande partida".

Carioca de Sobral

Nascido na cidade do Rio de Janeiro, o volante leva o município cearense no nome. Segundo conta o atleta, tudo começou quando defendia a equipe do Guarany de Sobral, entre 2013 e 2015.

"Quando me profissionalizei, o Guarany tinha três Fernandos", explicou. "Para diferenciar, eu, como já estava na cidade há um tempo, fiquei como Fernando Sobral. Eu até prefiro que pensem que sou de Sobral. Tenho um reconhecimento muito grande com a cidade", concluiu.

Ceará e Salgueiro se enfrentam, às 16h deste sábado (30), no estádio Cornélio de Barros, em Pernambuco. A partida é válida pela 8ª e última rodada da primeira fase do Nordestão.