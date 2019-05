"Nunca menti", diz Paolo Guerrero sobre sua punição por doping

Atacante peruano do Internacional de Porto Alegre, Paolo Guerrero reafirmou sua inocência no caso de doping que provocou sua suspensão de 14 meses após a revelação de que teria sido vítima acidental de uma "contaminação cruzada" com um chá de coca em um hotel de Lima onde a seleção do Peru ficou hospedada em 2017.

"Eu sempre agi com a verdade, nunca menti. Não sei por que não acreditaram apesar de eu ter apresentado provas" para a Fifa, declarou Guerrero na noite de domingo (5) no programa 'Cuarto Poder' da rede América Televisión.

Segundo dois ex-funcionários do hotel, Guerrero teria sido vítima acidental de uma "contaminação cruzada" com chá de coca, a folha de uma planta cultivada nos Andes do Peru e da Bolívia, e matéria-prima da cocaína.

"A água (do chá) já veio contaminada diretamente, então eu não tive nenhuma culpa. O TAS (Tribunal de Arbitragem Desportivo) me culpa dizendo que eu fui negligente, que precisei comprovar que era um chá e não um mate de coca", disse o atacante.

O hotel "impediu que esta verdade se tornasse conhecida e foi mentindo e ameaçando seus funcionários", acrescentou Guerrero em Buenos Aires, onde está com o Inter, para enfrentar na terça o River Plate pela Copa Libertadores.

O caso veio à tona em 2017 durante as eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia de 2018, mas o Swissotel de Lima negou as versões de seus ex-funcionários, garantindo em um comunicado que eles "buscam prejudicar a reputação" do estabelecimento e que divulgou "informação verdadeira e oportuna a todas as entidades" que a pediram.

Habilitado pela Justiça suíça para disputar o Mundial-2018, Guerrero, de 35 anos, precisou cumprir o resto da suspensão imposta pelo TAS após a Copa na Rússia, após testar positivo para um metabólito da cocaína depois de um jogo entre Peru e Argentina, no dia 5 de outubro de 2017 em Buenos Aires, pela eliminatória sul-americana.

"O dano psicológico e moral não tem preço", disse o maior artilheiro da seleção peruano com 35 gols.

As revelações

Em outro programa dominical, os ex-funcionários Luis Escate e Anthony Obando disseram que Guerrero foi "contaminado acidentalmente" ao consumir um chá de limão, porque o hotel não cumpriu os protocolos de limpeza da louça.

Após os depoimentos dos dois ex-funcionários, a promotoria disse no Twitter que "analisará imediatamente (a possibilidade de) abrir uma nova investigação dos fatos".

Além disso, o advogado de Guerrero, Fernando Silva, disse que vai abrir um processo civil por danos e prejuízos contra o hotel. Mas o advogado do Swissotel, Enrique Ghersi, insistiu que o estabelecimento não tem responsabilidade no caso de Guerrero.

"Não temos nada a ocultar, lamentamos profundamente que tenham havido idas e vindas, versões contraditórias e, em nossa concepção, lamentavelmente inexatas dos fatos", disse Ghersi.

O 'Depredador' Guerrero entrou com uma ação em julho de 2018 contra o hotel pelos crimes de "violação do segredo profissional e falsidade ideológica", causa que segue tramitando na justiça peruana.