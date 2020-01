Novo zagueiro do Fortaleza, João Paulo faz promessa: "Vim para buscar posição"

Já participando dos treinos com o grupo, João Paulo foi apresentado na tarde desta sexta-feira (17), no CT Ribamar Bezerra, e afirmou que chega para disputar titularidade pela posição. O zagueiro de 22 anos tem contrato com o Leão até maio deste ano.

"Estou me adaptando ao estilo de jogo do Rogério (Ceni), mas vim para buscar posição", afirmou o defensor.

Tendo iniciado nas categorias de base do Vasco e com passagem pelo Sub-20 da Ponte Preta, o zagueiro ganhou a primeira oportunidade no Grêmio Anápolis-GO, em 2018. No ano passado, João Paulo iniciou a temporada defendendo o time B do Boavista de Portugal, mas logo seguiu para a equipe do Paulista onde marcou sete gols em 16 gols e conquistou o título da 2ª divisão do Campeonato Paulista.

"Fiz 16 jogos pelo Paulista e sete gols, inclusive sendo dois na final. Minha bola aérea, tanto ofensiva quanto defensiva, é muito boa. Dos sete gols, se não me engano, foram cinco de cabeça. O ano passado foi muito bom. Consegui me destacar defensivamente e ofensivamente para vir para o Fortaleza", disse.

Vindo da Série B do Paulistão, o zagueiro afirma ter dado "um salto" em sua carreira. Confiante, diz que tem sim totais condições de atuar pelo Leão e somar na equipe comandada por Rogério Ceni.

"Foi um salto muito grande na minha carreira. Minha expectativa é muito boa. Venho para somar, ajudar. Tenho condições para jogar e ajudar o Fortaleza a cumprir seus objetivos de 2020", finalizou.

O vínculo de João Paulo com o Fortaleza é de cinco meses.