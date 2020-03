Novo técnico do Vasco, Ramon agradece chance e promete 'recolocar o gigante no topo'

Jogador marcante em alguns dos melhores momentos da his

tória recente do Vasco,viu a sua relação com o clube ser ampliada nesta segunda-feira, quando o presidente Alexandre Campello optou por tirá-lo do cargo de auxiliar permanente para efetivá-lo como técnico. Foi, de acordo com o agora treinador, a realização de um desejo antigo.

Hoje realizo o sonho de ser efetivado treinador do Club de Regatas Vasco da Gama. É com muita honra que aceito essa missão de contribuir mais ainda com o clube que sempre me acolheu tão bem, onde conquistei quase tudo como jogador, que me formou como homem e que sem dúvidas tem uma das torcidas mais apaixonadas do mundo", escreveu, em publicação no seu perfil no Instagram.

Ramon, hoje com 47 anos, teve três passagens pelo Vasco como jogador: de 1996 a 2000, em 2002 e também em 2006, sendo campeão estadual, da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e do Rio-São Paulo. O treinador prometeu muito trabalho para conduzir o clube a novo período de glórias.

"Agradeço ao presidente Alexandre Campello e a todos os diretores pelo voto de confiança no meu trabalho. Vamos juntos colocar o nosso GIGANTE Vasco da Gama no topo novamente. A torcida vascaína pode ter certeza que verá ali na beira do campo o mesmo Ramon que sempre deu a vida por eles dentro das quatro linhas", acrescentou.

Na nova função, Ramon terá a companhia de um velho conhecido. Afinal, a direção do Vasco anunciou o ex-treinador Antonio Lopes, de 78 anos, como novo coordenador técnico - em temporadas recentes, exerceu cargo parecido por Atlhetico-PR, Botafogo e Figueirense.

O vice-presidente de futebol do Vasco, José Luis Moreira, explicou que a identificação deles com o clube foi fundamental para a escolha da dupla para os cargos.

"Chegamos as escolhas principalmente pelo histórico de ambos no Vasco. O Ramon Menezes já faz parte da comissão e, dentro das nossas possibilidades, se encaixava pelo conhecimento do Clube e das nossas dificuldades. O Antônio Lopes volta para um lugar que ele conhece muito bem, com sua experiência dentro e fora de campo, vai ajudar o Ramon e o departamento de futebol nessa temporada. Temos certeza que os dois estarão alinhados com os jogadores e demais profissionais, nos levando a bons resultados", afirmou.