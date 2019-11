Novo técnico do Ceará terá apenas 9 dias e 3 jogos para trabalhar

Ao demitir o treinador Adilson Batista na noite da última quarta-feira, depois a goleada para o Flamengo por 4 a 1, no Maracanã, e postura covarde após estar vencendo, o Ceará entrou em um momento crítico restando três rodadas para o fim da Série A do Brasileiro. Os três jogos finais do Vovô são contra Athletico/PR, no sábado (30), na Arena Castelão, às 19 h; Corinthians, também no Castelão, dia 4, e fora de casa, contra o Botafogo, no dia 8 de dezembro.

Afinal, as três rodadas finais serão disputadas em um intervalo de nove dias, complicando o acerto com um novo treinador. Por todo dia de ontem, o Vovô sondou nomes, e não acertou com nenhum (até o fechamento desta edição). O período de contrato sendo o maior entrave. Foi o que complicou acerto com Lisca, Thiago Larghi, Argel Fucks e Milton Cruz, todos exigindo contratos mais longos e não apenas um “tampão”.

Lisca, por exemplo, desejava um contrato até o fim do Campeonato Cearense do ano que vem e a negociação não evoluiu, já que ele queria garantias que permaneceria no cargo até o fim do Estadual.

De todos eles, o favorito é Argel Fucks, que já havia sido sondado pelo Ceará antes de Adilson Batista, mas permaneceu no CSA. O treinador dirigiu o time alagoano ontem à noite, no Mineirão, contra o Cruzeiro, no fechamento da 35ª rodada, dificultando um acerto por todo o dia de ontem. A ideia da diretoria é um projeto para Argel visando a temporada 2020, com um contrato até o fim do próximo ano.

Quem não teria este problema de contrato “tampão” seria Fábio Capone, técnico do Sub-20, por já ser funcionário do clube, mas por estar envolvido na decisão da Copa do Nordeste da categoria (o Ceará a disputa hoje a decisão contra o Vitória) não aceitou dirigir a equipe profissional. Seria o mesmo caso de Sérgio Alves, mas o “Carrasco”, técnico do time feminino do clube, foi logo descartado.

Outro treinador que foi sondado, mas a negociação não evoluiu, e seria uma novidade, foi Luan Carlos. O jovem treinador, que trabalhou em Atlético/CE e Floresta, foi sondado pela diretoria do clube mas não houve acerto.

Assim, sem anunciar um treinador em todo dia de ontem, o Ceará complicou o planejamento para a sequência da Série A, já que terá apenas um dia de trabalho visando o jogo de sábado, contra o Athletico/PR, às 19 horas, no Castelão. O grupo de jogadores, que se reapresenta hoje, às 17 horas, em Porangabuçu, vive a expectativa de um novo comandante, mas o clube não definiu quem comanda a atividade.

No dia anterior, havia expectativa e tensão no ar, já que a torcida do Ceará se mobilizou via rede social para protestar no desembarque da equipe na tarde do dia seguinte, assim como na sede do clube. Mas após a demissão do técnico Adilson Batista, logo depois da partida, parece ter arrefecido os ânimos dos torcedores, que estavam revoltados com a postura covarde do técnico ao longo do jogo com o campeão brasileiro.

Com isso, o clima no desembarque da equipe e na sede do clube foi de calmaria, sem nenhum torcedor para receber os jogadores, e com os atletas desembarcando em silêncio, sem falar com a imprensa.

Ainda assim, o clube montou um esquema de segurança para evitar qualquer protesto ou transtorno. Do elenco, o único que não desembarcou foi Mateus Gonçalves, que ficou no Rio de Janeiro resolvendo problemas particulares.

Futuro

A verdade é que o treinador que assumir o Vozão terá pouco tempo de trabalho pela frente e muito a conquistar para evitar o rebaixamento do Vovô. Serão apenas nove pontos em disputa, com o novo técnico precisando de um aproveitamento bem acima de seus antecessores, praticamente dobrando-o. O aproveitamento de Enderson Moreira, até deixar o Ceará, foi de 34,8%, conquistando 23 pontos em 22 jogos, e Adilson teve 35,9% de aproveitamento, com 14 pontos em 13 jogos.

Pelo baixo índice atual de pontos das equipes que lutam contra o descenso - o do Ceará, por exemplo, é de apenas 35,2% -, a pontuação hoje para não cair é de 43 pontos. O novo técnico do Alvinegro de Porangabuçu teria que somar seis pontos em nove possíveis: 66,6%. Aproveitamento esse maior do que o do vice-líder Santos, que hoje tem 65,7% e já classificado para a Libertadores.



Efeito suspensivo

Com tantos problemas dentro das quatro linhas, fora dele uma boa notícia para a torcida alvinegra.

O STJD concedeu, ontem, ao Ceará, o pedido de efeito suspensivo pela perda de dois mandos de campo, além de multa de R$ 20 mil por conta de confusões generalizadas no Clássico-Rei do último dia 10, na Arena Castelão.

Lutando para escapar do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vovô está livre da punição de ter que jogar de portões fechados na Série A deste ano.

A suspensão da pena foi proferida pelo auditor relator da sentença, Mauro Marcelo de Lima e Silva. Com a decisão, a punição ao clube só vale após o julgamento do recurso apresentado pelo Vovô, que ainda não tem data para ocorrer.