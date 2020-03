Novo reforço do Ceará, lateral-esquerdo Alyson faz primeiro treino no clube

Anunciado na última quarta-feira (4) como reforço do Ceará para 2020, o lateral-esquerdo Alyson já participou do primeiro treinamento no clube. Na tarde desta quinta-feira (5), o atleta esteve em Porangabuçu já realizando atividades físicas.

Entretanto, ainda não trabalhou com bola junto ao restante do elenco. A expectativa é que isto possa acontecer em breve, tendo em vista que Alyson estava em plena atividade no Oeste, seu antigo clube.

O departamento de Futebol do Ceará trabalha com agilidade para tentar regularizar o novo reforço o mais rápido possível.

Caso tenha o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até sexta-feira (6), ele estará à disposição do técnico Enderson Moreira para atuar contra o Atlético-CE, em partida válida pelo Campeonato Cearense, que será realizada às 16 horas do próximo domingo (8).