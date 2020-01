Novo capitão do Ceará, Luiz Otávio vê cobrança da torcida como natural: "Carregamos muita pressão"

Ainda sem vitórias em 2020, o Ceará espera que o ritmo de jogo do elenco seja retomado o mais breve possível e que a torcida tenha paciência nesse começo de temporada, onde os 11 jogadores contratados ainda estão em fase de adaptação. O zagueiro e capitão do Vovô, Luiz Otávio, comentou sobre a natural cobrança em um grupo bem reforçado.

"Carregamos muita pressão do ano passado, um ano sem títulos. As expectativas da torcida aumentam com contratações e manutenção de elenco. Mas, muitas vezes, não é dado o tempo, quer o resultado pra ontem. Peço paciência ao torcedor. Esse Clássico vai ser muito importante, difícil, mas um divisor de águas. Uma vitória pode dar mais tranquilidade para o Argel trabalhar", falou o defensor sobre o confronto contra o Fortaleza neste sábado (1), às 18h, na Arena Castelão.

Com a lesão de Tiago Pagnussat, que vinha sendo sua dupla na zaga, o outro reforço para a posição, Klaus, deve jogar amanhã, muito elogiado pelo agora capitão do Alvinegro, após Ricardinho ficar no banco.

"Dois zagueiros de altíssimo nível. O Klaus tem qualidade técnica e ambos chegam muito ao ataque. É muito na base da conversa pra ajustarmos e ganharmos entrosamento mais rápido. Todos os zagueiros hoje tem que ter boa saída de bola. Se até os goleiros precisam. O Argel cobra bastante isso. Mas você pode acertar 10 vezes, quando errar uma, as pessoas vão falar, ao contrário do atacante"

", comentou Luiz.

Apesar dos amargos empates com o Freipaulistano e o Ferroviário, o jogador aposta numa mudança de atitude do Vovô diante de seu maior, esperando um triunfo para alavancar uma boa sequência em fevereiro.

"Às vezes as coisas não saem como o esperado. Temos que corrigir para fazer um trabalho ainda melhor. Uma hora a bola vai entrar. Então, é faca nos dentes no sábado, por tudo o que o jogo representa", falou o atleta durante coletiva nesta sexta-feira (31).