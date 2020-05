Nova camisa do Fortaleza que será lançada no sábado vaza nas redes sociais

A nova camisa do Fortaleza para 2020 vazou nas redes sociais nesta quinta-feira. O modelo será apresentado pelo Tricolor neste sábado (30).

Com live, o Tricolor de Aço vai lançar o novo uniforme principal do time, neste sábado (30), às 15 horas, diretamente da TV Leão no Youtube, canal oficial do clube.

O evento terá convidados como Clodoaldo, Rinaldo, ex-jogadores do Leão e ídolos, jogadores do atual elenco como Quintero e Wellington Paulista, além do presidente do clube, Marcelo Paz, dentre outros.

A ideia é, ainda, convidar os torcedores a fazerem parte de uma grande corrente do bem, doando, como forma de levar conforto, sorriso e saúde para as pessoas que mais precisam em tempos de pandemia.

Durante a live, o público poderá acessar o QR Code na tela do Youtube e colaborar com o Mesa Brasil, que arrecada alimentos de onde sobra e leva para onde falta. Essas doações serão destinadas aos parceiros e colaboradores do Fortaleza que, no momento, não estão podendo exercer suas funções em razão do isolamento social.