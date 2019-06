Nos pênaltis, Suárez perde e Uruguai é eliminado contra o Peru

O Uruguai está fora da Copa América 2019. A albiceleste fez seu pior jogo na competição, incapaz de abrir o placar contra o Peru, que se classificou para o mata-mata como um dos melhores terceiro colocados do Grupo A. O time de Oscar Tabarez conseguiu marcar três vezes na partida, mas todas em posição de impedimento. Nos pênaltis, Suárez abriu a série batendo mal para a defesa de Gallese. Já o Peru acertou todas as cobranças, garantindo a vaga na semifinal contra o Chile na quarta-feira (3), às 21h30, na Arena do Grêmio.

O Peru nem parecia a equipe que levou 5 a 0 contra o Brasil. Bem fechada, o time de Ricardo Gareca teve 50% de posse bola, sabendo o momento para chamar o Uruguai em seu campo e explorar os contra-ataques. No outro lado, o grupo de Cavani e companhia pouco criou, apostando muito em Arrascaeta para achar os espaços. O maior campeão da Copa América decepcionou na Arena Fonte Nova, vendo o Peru passar para as semis pela 14ª vez em sua história. No fim da paritda, Suárez chorou em campo.

Entre os quatro confrontos das quartas, foi o terceiro que terminou em 0 a 0 e precisou ser definido nos pênaltis. Somente a Argentina passou em tempo normal na vitória sobre a Venezuela por 2 a 0. A partir das semifinais, caso persista o empate, jogo vai pra prorrogação.