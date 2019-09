Nos pênaltis, Ceará vence Eusébio e se sagra campeão cearense de futsal após 13 anos

A espera acabou para a torcida alvinegra no futsal. Depois de 13 anos, o Ceará é campeão do Campeonato Cearense de Futsal. Neste sábado (28), o Vovô venceu o Eusébio nos pênaltis, no Ginásio Joaquim Gregório. No jogo de ida, o time da capital havia vencido por 2 a 1. Antes da decisão começar, o Vovô ameaçou atrasar sua entrada para 18h por conta de problemas com o número de torcedores visitantes, no caso, o lado alvinegro. Com o mando de campo do Eusébio, foram disponibilizados 80 ingressos para o Ceará, incluindo familiares dos atletas e torcida em geral. No fim, a partida atrasou por 15 minutos.

O Ceará começou dominando o confronto, com paciência para tabelar na faixa central. Logo aos 18 minutos, o artilheiro da competição com 13 gols, Dudu, abriu o placar com passe de Éverson. A vantagem tranquilizou o Vovô, que se manteve bem postado defensivamente, fechando as linhas de passe do Eusébio.

Aos 9 minutos, após grande defesa do goleiro Lambão, Jefinho puxou contra-ataque e o camisa 11, Juninho, acertou a trave. Aproveitando a pressão, logo veio o segundo gol, aos 4 minutos, em cobrança de falta do canhoto João César. Ainda na primeira etapa, aos 2 minutos, João César, de novo, marcou para o Vovô. Em lance direto, o camisa 10 tirou totalmente do goleiro João Paulo. O Alvinegro garantia a vitória e o título.

Jogo foi marcado também por brigas dentro da quadra Foto: José Leomar

Segundos depois, a reação do Eusébio começou. Braço de Jefinho na bola, pênalti para o time da casa. Na cobrança, Parma bateu em cima de Lambão, que quase defende, mas a bola terminou no fundo das redes.

Porém, a pressão do Eusébio na etapa final recuou a equipe alvinegra para seu campo defensivo, contando com grandes intervenções do goleiro Lambão, um dos destaques deste competição. Porém, na metade da segunda etapa, Piu-Piu se desentendeu com o arqueiro alvinegro durante reposição de bola, o atleta de linha dando tapas no rosto de Lambão. Ambos foram expulsos.

Precisando do resultado para levar o jogo aos pênaltis, o Eusébio adotou a tática do goleiro-linha, com Orelha trocando com Domar para o atleta participar de modo mais ativo das ações ofensivas, pressionando ainda mais o adversário. Dessa forma, após bela troca de passes na intermediária defensiva alvinegra, sobrou para Rudi diminuir o marcador aos 7 minutos.

Time da capital cedeu derrota no final no placar normal mas garantiu título nas penalidades Foto: José Leomar

Aos 5 minutos, o time treinado por Harlem Kauê aproveitou o bom momento e encontrou Parma sozinho na área para igualar o placar. Faltava somente um gol para o Eusébio levar a final para as penalidades. Porém, aos 2 minutos veio o frango do goleiro. Pela direita, Éverton chutou de canhota, sem tanta força, mas a bola passou por baixo de Orelha para o fundo da meta. O Ceará assumia novamente a vantagem.

Mas o Eusébio não desistiu e, faltando 35 segundos, conseguiu o gol que levava a decisão aos pênaltis. Pela esquerda, Leandro chutou sem chances para a defesa alvinegra. A decisão seria definido nos pênaltis.

Nas cobranças, Domar acertou o travessão de Léo, que só se afastou do petardo, dando o título para o Ceará.