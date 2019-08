No último encontro entre Fortaleza e Goiás no Castelão, Leão venceu por 3 a 0; relembre

O Fortaleza encara o Goiás pela 17ª rodada do Brasileirão neste domingo (1), às 16h, na Arena Castelão. As duas equipes subiram juntas para a elite nacional neste, com 11 pontos de diferença na classificação final da Série B de 2018. Enquanto o Tricolor faturou o título com ampla vantagem, o Goiás ficou em 4º com 60 pontos, indo à Série A por ter feito 2 gols a mais que a Ponte Preta, que ficou em 5º.

Ambos se enfrentaram em duas oportunidades no ano passado, sendo uma delas uma vitória marcante do Tricolor de Aço, por 3 a 0, que alavancou a moral do time no início da competição.

Naquela partida, pela 5ª rodada, o Fortaleza dominou as ações desde o começo na Arena Castelão, mas os gols só vieram na segunda etapa. Ligger abriu o placar, com Gustavo anotando mais um dos seus e Dodô fechando o placar no último minuto. O resultado garantiu a liderança do Campeonato à equipe cearense comandada por Rogério ceni, enquanto o Goiás ficava na zona do rebaixamento, em 18º.

Do grupo tricolor que venceu o Esmaraldino em casa, 10 atletas continuam no Leão: Boeck, Roger Carvalho, Bruno Melo, Tinga, Adalberto, Felipe, Derley, Osvaldo, Edinho e Marlon. No lado alviverde, o hoje zagueiro do Ceará, Eduardo Brock foi titular.