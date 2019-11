No sábado, os melhores do ano do KiteSurf serão conhecidos

No sábado, 23, será o último dia do Mundial de Kite Surf Freestyle, realizado na praia do Cumbuco. E após o encerramento da competição, também acontecerá a premiação dos melhores do ano do kite surf nacional pelo GPKS Brasil. A votação pode ser feita até o dia 22 às 23h59.

O evento vem para premiar não só os atletas que se destacaram durante o ano, mas como também aquelas pessoas que ficam sempre atrás dos holofotes e possuem um fator essencial para a evolução do esporte no país.

Dentre as categorias 13 (treze) serão votantes e 07 (prêmios já adquiridos): influencer do ano 2019, Melhor atleta, atleta revelação, melhor pousada com estrutura de kite, melhor escola de kite, melhor kite trip, melhor projeto social, melhor kite spot, melhor resgate em terra, melhor atleta juvenil, melhor marca de kite que incentivou o esporte no Brasil, melhor conteúdo de informação estrangeiro e melhor associação de kite.

Além dos votos de júri popular, algumas instituições completam o corpo de jurados passando seu expertise na votação de algumas categorias específicas como o caso de melhor projeto social onde a CHILD FUND BRASIL será a julgadora.

Para votar basta entrar no site do evento http://www.gpksbrasil.com.br e clicar no link de votação. O sistema de votação on line abrirá em outra página. Basta escrever seu nome e seguir todos os passos.