No dia do goleiro, Ceará homenageia jogadores da posição que marcaram época no clube

O dia 26 de abril está marcado no calendário futebolístico como uma data especial para jogadores de uma posição ingrata, mas fundamental. É o dia do goleiro. E aproveitando a data, o Ceará fez uma homenagem a todos os jogadores da posição que marcaram época no clube.

De acordo com levantamento realizado pelo Departamento de Cultura, Biblioteca e Documentação do Ceará, ao todo, o Alvinegro já teve 182 goleiros vestindo a camisa do Vovô, desde Aldo, o primeiro a defender as cores do Vozão, até Fernando Prass, atual camisa 1 alvinegro.

"Vários nomes de peso são lembrados até hoje pelo torcedor: Pintado, Ivan Roriz, Ita, Aluísio Linhares, Hélio Show, Chico, Sérgio Gomes e mais recentemente Adílson, “o paredão” e Éverson, gravaram seus nomes na galeria de ídolos do clube", relembra o clube, em publicação no site oficial.

Ivan Roriz, com 311 jogos, é o goleiro com maior número de jogos oficiais na história do Ceará. Ele é seguido por Hélio Show, com 256, e Adílson "Paredão", que atuou 235 pelo clube.

A lista do top-10 goleiros que mais vezes defenderam o Vovô conta ainda com nomes como Sérgio Gomes (228), Éverson, (196), Jefferson, (191), Fernando Henrique, (187), Aluísio Linhares, (168), Chico (155) e Lulinha (146).

Atualmente, o Ceará conta com quatro goleiros no elenco: Fernando Prass, Diogo Silva, Richard e Lucas França.