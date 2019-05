Nikão, do Athletico/PR, rebate ofensas racistas de torcedores do River Plate: "negro com orgulho"

O meia Nikão, do Athletico/PR, expôs em nas redes sociais ofensas racistas sofridas durante a partida em que a equipe venceu o River Plate por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), na Arena da Baixada, pela Recopa Sul-Americana.

O jogador rubro-negro compartilhou no Instagram alguns dos xingamentos que recebeu na mesma rede, como 'negro horrível filho da p...' e 'macaco'. Na postagem, Nikão lamentou o fato de, em 2019, ainda existir essas manifestações. "Sou negro com muito orgulho", declarou.

"Me envergonha e entristece a alma. A única coisa que nos faz diferente é o que carregamos em nossa alma", acrescentou Nikão, que foi imediatamente apoiado por torcedores brasileiros e recebeu diversas mensagens de apoio no Instagram.

O jogo

Nikão foi titular do Athletico/PR no jogo de ida da Recopa Sul-Americana. Com a vitória por 1 a 0, o time brasileiro agora joga por um empate no Monumental de Nuñez, dia 30 de maio, às 21h30, para ficar com a taça.

O Furacão agora volta as atenções para o Série A do Campeonato Brasileiro. No domingo (26), às 16h, faz visita ao Flamengo no Maracanã, pela sexta rodada da competição.