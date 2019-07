Nicole Pacelli é a única brasileira a avançar no 2º dia de surfe no Pan

Logo no início do dia, os dois atletas das pranchinhas que haviam vencido na estreia da competição, Robson Santos-SP e Karol Ribeiro-RJ, perderam suas disputas e agora terão de enfrentar uma verdadeira maratona de baterias na repescagem para manter vivo o sonho da conquista da primeira medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos na modalidade.

Na sequência, foi a vez de Luiz Diniz estrear entre os SUP e ficar em último na bateria, aumentando a lista dos brasileiros na repescagem.

Coube então a Nicole Pacelli garantir a única classificação brasileira no segundo dia de disputas do surfe nos Jogos Pan-Americanos. A paulista de Maresias entrou no mar na última bateria determinada a fechar o segundo dia com chave de ouro. E apresentando um surfe muito forte, Nicole avançou na sua bateria para comprovar o favoritismo na competição e lavar a alma dos brasileiros em um dia marcado por derrotas.

Como o Brasil possui a menor diferença de gênero entre todas as delegações participantes do Pan, 236 mulheres e 250 homens, até o final dos Jogos deveremos ver outros exemplos de mulheres "salvando a pátria brasileira".

Saiba mais

O sistema utilizado no Pan é chamado de Double Elimination, ou Dupla Eliminação. Nesse sistema todos os atletas têm uma segunda chance em caso de derrota no evento principal. Daí o competidor segue até a final da repescagem, que já é a disputa do Bronze. No caso dos brasileiros, serão mais cinco baterias pela frente. Vencendo a final da repescagem o atleta volta pro evento principal já na disputa pelo ouro. Os brasileiros continuam na briga, apenas precisarão percorrer um caminho um pouco mais longo.