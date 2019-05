Neymar volta ao campo e trabalha com bola na Granja Comary

Após dois dias nos quais se manteve distante do gramado da Granja Comary, em Teresópolis/RJ, Neymar voltou a aparecer no campo. Na manhã desta sexta-feira (31), o atacante fez exercícios com bola e foi liberado para treinar novamente com os companheiros de seleção brasileira, o que ocorrerá à tarde.

O atleta de 27 anos havia sentido um problema no joelho esquerdo na atividade realizada na terça (28). Ele deixou o treinamento com a mão no local, irritado, e, embora os exames não tenham apontado lesão mais séria, ficou em tratamento na quarta e na quinta, desfalcando as movimentações comandadas por Tite.

Os exercícios desta sexta foram feitos por Neymar com portões fechados, mas a CBF divulgou imagens. O atacante se mexeu procurando se desviar de cones e outros obstáculos, mudando constantemente de direção e de velocidade, antes de dar passes curtos. Não houve limitações aparentes.

Assim, se reagir bem aos treinamentos com o restante do grupo, o atacante terá boa chance de atuar nos amistosos preparatórios para a Copa América. O primeiro será na próxima quarta-feira (5), em Brasília, contra o Catar. A equipe ainda enfrentará Honduras, no dia 9, em Porto Alegre, antes de estrear na competição no dia 14, diante da Bolívia, em São Paulo.

Neymar, mesmo sem a faixa de capitão, que lhe foi tirada por ato de indisciplina, é visto pela comissão técnica como peça-chave na tentativa de conquistar o título continental dentro de casa. Criticado pelo seu desempenho na última Copa do Mundo, o atacante espera recuperar seu prestígio com a taça.