Neymar só volta a jogar pelo PSG se resolver situação com clube, diz Tuchel

A situação de Neymar permanece indefinida no PSG, conforme explicou o técnico Thomas Tuchel em entrevista coletiva na manhã deste sábado (24). O treinador alemão afirmou que o jogador está plenamente recuperado da lesão no tornozelo direito, que o tirou da disputa da Copa América, mas despistou ao ser questionado se o atacante estaria entre os relacionados para o jogo contra o Toulouse, neste domingo (25), pela terceira rodada do Campeonato Francês.

Após o astro voltar a treinar normalmente com seus companheiros na última semana, Tuchel indicou que conta com o brasileiro para o jogo desde que ele resolva sua situação junto à diretoria do clube francês.

"Todos os jogadores que treinaram estão disponíveis. Mas tudo depende. A primeira coisa que posso dizer é que ele está em forma. Fez uma boa semana, com intensidade. Fez os treinos todos com bom estado de espírito. Mas, por outro lado, a situação entre ele e o clube segue a mesma. A posição do clube é a mesma. Se as coisas mudarem e ficarem mais claras amanhã, ele pode jogar. Caso contrário, não vai (jogar)."

Ao ser questionado pelos jornalistas se a possível presença do atacante significaria que ele permaneceria no clube, Tuchel adotou tom evasivo. Na sequência, o técnico também evitou responder se o atacante estava interessado em voltar a jogar pelo clube francês.

Segundo o UOL Esporte, Neymar não tem interesse de atuar pelo PSG e continua empenhado em deixar o clube. Na última partida no Parque dos Príncipes, ele sequer foi ao estádio. "Só posso dizer que vocês devem falar com o Leonardo (diretor esportivo do clube) sobre isso. Ele está em forma e é possível jogar, sim, se a situação estiver clara com o clube", explicou.

O meio-campista Verratti, que falou antes do técnico, analisou a situação do colega brasileiro. "Sou próximo a ele, mas isso é particular. Não falo para o Neymar nada, e ele que tem que falar (sobre futuro), não eu. Quero que ele fique aqui com a gente, pois tem muita qualidade. Não teve chance nos dois anos aqui, passou muito tempo fora em jogos decisivos. Ele é como Cristiano Ronaldo e Messi, faz jogos decisivos. Mas, em 10 dias todo mundo vai saber se ele fica ou não. Não é amanhã que tudo vai terminar", concluiu o volante.

A novela envolvendo o futuro de Neymar precisa acabar até o dia 2 de setembro, data em que fecha a janela de transferência europeia. No momento, três clubes brigam pela contratação de Neymar: Real Madrid, Barcelona e Juventus.

O PSG enfrenta o Toulouse fora de casa, no domingo (25), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Francês. Sem Neymar, o Paris Saint-Germain, atual bicampeão francês, estreou com vitória por 3 a 0 sobre o Nîmes e perdeu a partida seguinte para o Rennes, por 2 a 1, fora de casa. Ocupa a oitava colocação na tabela. O clube da capital ocupa a oitava colocação no torneio nacional com três pontos. O líder é o Lyon, que tem 100% de aproveitamento até aqui.