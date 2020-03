Neymar se reúne com amigos em quarentena e recebe críticas na Europa

O futebol mundial está paralisado devido ao risco de contaminação do novo coronavírus. Por conta disso, contra o desejo do Paris Saint-Germain (PSG), Neymar retornou ao Brasil e tem realizado treinos para manter a forma física. No entanto, um detalhe chamou atenção e foi alvo de críticas na Europa. Nas redes sociais, o atacante postou uma foto, na sexta-feira (27), no meio de cinco amigos. Em uma das postagens aparece Davi Lucca, filho do brasileiro de apenas oito anos.

A atitude do atleta foi condenada por veículos de imprensa do Velho Continente. O principal motivo foi o desrespeito quanto ao distanciamento social por parte do astro, medido proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

O jornal espanhol El Mundo Deportivo, de Barcelona, chamou a reunião entre amigos de Neymar de "confinamento polêmico" e comparou com o isolamento de Lautaro Martinez. O atacante argentino, da Internazionale-ITA, está confinado em casa com a esposa. Com rápido contágio, a Covid-19 ainda contaminou outros craques, como o atacante da Argentina Dybala e o zagueiro italiano Rugani, ambos da Juventus-ITA.

Foto: reprodução

Solidariedade

Sem responder as críticas, Neymar se comprometeu a doar produtos de limpezas e cestas básicas para famílias que vivem em locais de maior vulnerabilidade social ao vírus no Brasil. O projeto foi liderado pelo apresentador Luio Huck, da Rede Globo, e envolve outras personalidades.