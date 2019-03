Neymar pode ser suspenso após revolta contra arbitragem no Instagram

Além da derrota por 3 a 1 nesta quarta-feira (6) e a eliminação da Liga dos Campeões diante do Manchester United, o Paris Saint-Germain pode encarar outros problemas. Neymar corre risco de ser punido por protestar no Instagram contra a arbitragem da partida, que utilizou o VAR (árbitro de vídeo) ao marcar um pênalti para o clube inglês no fim do jogo.

"Isso é uma vergonha. Ainda colocam quatro caras que não entendem de futebol para ficar olhando o lance em câmera lenta", reclamou o camisa 10, que acompanhou a partida do estádio Parque dos Príncipes. "Como o cara vai colocar a mão na bola de costas? Ah, vá para a p... que o pariu", acrescentou no mesmo stories.

De acordo com o jornal espanhol Sport, a revolta do craque brasileiro pode ser enquadrada no artigo 11 do Código Disciplinar da Uefa, que fala sobre "insultos e qualquer outra atitude que viole as normas básicas de conduta". Uma decisão pode ser tomada na próxima reunião da Comissão de Ética e Disciplina da entidade, que acontece no dia 28 de março. A punição pode ir de uma a três partidas.

A jogada

Lance originou o pênalti que decretou a vitória do United por 3 a 1, no Parque dos Príncipes Foto: reprodução

O lance em questão teve como protagonista o zagueiro Presnel Kimpembe. A bola tocou no braço do defensor, que estava de costas para o lance no momento do choque, conforme reforçado pelo jogador brasileiro.

A vitória por 3 a 1 classificou o Manchester United. Na ida, em Old Trafford, o PSG havia vencido por 2 a 0 e encaminhado a vaga. Neymar esteve fora dos dois jogos em virtude de uma lesão no quinto metatarso do pé direito.

Histórico

O próprio PSG já sofreu com atletas que criticaram a arbitragem nas redes sociais. Em 2015, Serge Aurier se revoltou após a expulsão de Zlatan Ibrahimovic diante do Chelsea, também pela Liga dos Campeões, e reclamou no Twitter. A punição foi de três jogos.