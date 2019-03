Neymar nega obsessão por prêmio da Fifa e diz que Real atrai qualquer jogador

Visto há anos como o principal jogador brasileiro em condições de ser eleito o melhor do mundo, algo que não acontece desde 2007, quando Kaká ganhou a premiação da Fifa, Neymar assegurou que receber o prêmio não é uma obsessão. O atacante do Paris Saint-Germain lembrou que vários craques renomados não ganharam a honraria.

"No quesito craque, até gênios não ganharam a Bola de Ouro. Acho que não precisa ter o rótulo de Bola de Ouro para ser craque. É algo que, se não acontecer, não vai ser o fim do mundo para mim, não vai apagar as coisas que já fiz na minha carreira, nem o que venha a fazer. É um prêmio importante para qualquer jogador de futebol, um prêmio que todo mundo sonha em vencer, mas não é algo que tire o meu sono. Mais do que tudo, eu já falei, o que eu quero mais do que tudo é a Copa do Mundo. Isso, sim, é algo que eu sonho todos os dias", declarou em entrevista ao programa Esporte Espetacular, da TV Globo.

Os anos em que Neymar esteve mais próximo do prêmio foram em 2015 e 2017, quando foi o terceiro colocado na premiação distribuída pela Fifa, mas sem conseguir superar Cristiano Ronaldo e Messi, que vinham dominando as premiação até 2018, quando o vencedor foi o croata Luka Modric.

Confira outros pontos da entrevista

Jogar no Real Madrid

"O Real Madrid é um dos maiores clubes do mundo. Qualquer jogador que o Real Madrid viesse atrás se sentiria atraído de jogar ali. Hoje eu me sinto muito feliz aqui no Paris, estou muito bem aqui. Mas o futuro ninguém sabe. Meu sonho que realizei e todo mundo sabe, meu objetivo era jogar no Barcelona. Meu sonho sempre foi esse, algo que falei desde pequenininho e consegui realizar. Eu estou realizado".

Relação com Mbappé

Neymar e Mbappé lideram os índices individuais do PSG na temporada Foto: AFP

"Eu chamo ele de 'Golden Boy', é um menino por quem eu tenho um carinho muito especial, que vai se tornar um dos melhores jogadores da história do futebol, e eu tento ajudá-lo da melhor maneira possível. A gente tem essa parceria, como que eu tinha com o Leo também, quando eu cheguei a concorrer à Bola de Ouro com o Messi".