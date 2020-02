Neymar ironiza e anuncia que vai "desfalcar" o Carnaval

Astro do Paris Saint-Germain, Neymar anunciou, nesta sexta-feira (21), em tom de brincadeira que será um "desfalque" no carnaval. Depois de ter sido muito criticado por ter viajado ao Brasil para se divertir na data nos últimos seis anos quando estava em plena recuperação ou cumprindo suspensão, o atacante estará com o grupo francês durante a época festiva.

"É com uma imensa felicidade que estarei desfalcando o Carnaval de 2020", afirmou o jogador do PSG em um vídeo publicado em seu Instagram. "É isso mesmo. Dessa vez não terá polêmica", acrescentou, dando uma risada.

Em 2018, assim como em 2019, Neymar passou o carnaval no Brasil. Ele não podia jogar pelo PSG devido a sérias lesões no pé, mas foi visto dançando, especialmente em Salvador no ano passado.

Esta mensagem também pode ser interpretada como uma alusão à sua frustração por ter sido poupado durante quatro jogos do Paris antes do jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões perdido para o Borrusia Dortmund por 2 a 1, na última terça-feira.

Autor do único gol parisiense cem Dortmund, Neymar causou polêmica ao declarar após a partida que "não havia gostado" de ser poupado depois de ter sofrido uma lesão em uma costela há três semanas contra o Montpellier.

"Conversamos muito sobre isso. Eu queria jogar, estava me sentindo bem, mas o clube estava com medo, e, no final, eu que estou sofrendo", disse Neymar à rádio francesa RMC. O técnico alemão Thomas Tuchel também se arrependeu após a partida por seu atacante estar "fora de ritmo".