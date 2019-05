Neymar fica fora de mais um treino da Seleção para a Copa América

A Seleção Brasileira voltou a treinar com bola na Granja Comary, em Teresópolis/RJ, nesta quinta-feira (30), e mais uma vez sem contar com o atacante Neymar. O jogador se apresentou no sábado (26) e, desde então, não completou três atividades no campo. Pelo segundo dia consecutivo, o atacante sequer apareceu para o trabalho preparatório para a Copa América.

Ao deixar o atacante de fora de mais um treino, a comissão técnica da Seleção dá indicativos de que Neymar dificilmente irá participar do amistoso com o Catar, na próxima quarta-feira (5), no Maracanã. Caso isso se confirme, será a terceira partida consecutiva no ano em que Tite não consegue escalar seu principal jogador em virtude de contusões. Em março, o atacante ficou de fora dos amistosos com Panamá e República Checa por estar se recuperando de lesão no pé direito.

Neymar sentiu dores no joelho esquerdo no treino de terça (28), e desde então tem se exercitado apenas no Centro de Excelência da Granja Comary. A CBF divulgou imagens do atacante fazendo exercícios de musculação com um profissional da comissão técnica. O último boletim médico sobre a situação do jogador do PSG foi divulgado na quarta, informando que ele estava com dores no joelho e que ficaria em observação.

Sem Neymar, Tite contou com 17 dos 23 convocados para o treinamento desta quinta. A atividade no campo foi aberta à imprensa apenas nos 20 minutos iniciais. Durante esse período, os atletas ficaram aos cuidados da preparação física.

A chegada do atacante Everton, do Grêmio, é esperada para o início da noite desta quinta (30). Depois dele, faltarão se apresentar Alisson e Roberto Firmino, do Liverpool, e Cássio e Fágner, do Corinthians.