Neymar: advogado do PSG é visto no Barcelona e agita mercado da bola 

Os jornais espanhóis estão em polvorosa com a próxima bomba que promete explodir no mercado de transferências europeu para a temporada 2019/2020. O advogado do PSG, Juan de Dios Crespo, que efetuou o pagamento de Neymar para o Barcelona em 2017, foi visto na capital catalã.

Advogado do PSG participou de reunião nos escritórios do Barcelona Foto: Reprodução/Marca

O possível retorno de Neymar para o Barcelona esquentou de vez nos últimos dias, principalmente após o surgimento de especulações envolvendo o nome do jogador no principal rival do Barcelona, o Real Madrid.

Juan de Dios Crespo esteve nos escritórios do Barcelona na manhã desta segunda-feira (12) junto a Ariedo Braida, responsável pelo futebol internacional do clube azul-grená, segundo o jornal Marca.

Para que Neymar volte para o Barcelona, outra operação envolvendo brasileiro pode ser crucial. Coutinho é negociado junto ao Bayern de Munique. Caso a negociação se concretize, a possibilidade de Neymar retornar ao Camp Nou é dada como certa.

Ainda de acordo com o Marca, nenhum dos representantes de PSG e Barcelona quiseram comentar sobre a reunião. O clima de Neymar no PSG é insustentável. Na estreia do time parisiense no campeonto francês, a torcida do PSG entoou cânticos e xingamentos contra o brasileiro.