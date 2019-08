Neto de Luiz Gonzaga parabeniza torcida alvinegra por homenagem em mosaico no Clássico-Rei

O neto de Luiz Gonzaga, Daniel Gonzaga, agradeceu a homenagem da torcida do Ceará ao seu avô neste sábado (3), antes da vitória sobre o Fortaleza pela 13ª rodada do Brasileirão. Na sexta-feira (2), foram completados 30 anos sem um dos maiores nomes da música brasileira. Nas redes sociais, Daniel parabenizou a atitude no Clássico. "Meus parabéns à massa Cearense! Que lindo!!!! Emocionante! Que orgulho!", disse o neto do artista.

A ideia para um mosaico com a imagem de Gonzaga veio de Ripardo Filho que, junto de outras 250 pessoas, entre membros de organizadas e outros torcedores, montaram a grande festa na entrada das equipes na Arena Castelão.

Daniel segue os passos de seu avô, que morreu em 1989, e trabalha como cantor, compositor e instrumentalista.