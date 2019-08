Nenê Bonilha tem transferência para o Fortaleza suspensa e depende da FIFA para liberação

O retorno de Nenê Bonilha ao Fortaleza ainda não foi concretizado. Anunciado como reforço no dia 21 de julho, a transferência não foi liberada pelo ex-clube do jogador, o Tiburones Rojos de Veracruz, do México. O motivo é porque o atleta rescindiu de forma indireta com a antiga equipe devido aos salários atrasados. O time cearense assinou contrato com o volante até dezembro de 2020, sabia da situação e está ajudando-o junto a Fifa com o próprio departamento jurídico.

"O atleta entrou na FIFA para resolver. O Fortaleza, quando contratou o Bonilha, sabia que isso ia acontecer porque ele estava saindo indiretamente do VeraCruz porque não estava recebendo salários e que podíamos esperar 15 dias ou um mês. O jogador entrou na FIFA para pedir a liberação dele", explicou o diretor de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin.

Mesmo aguardando a liberação judicial, Nenê Bonilha está morando na capital cearense e treinando junto com o elenco no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú. Como não está inscrito no BID, o volante não tem recebido salário por parte do Fortaleza, mas uma ajuda de custos para se manter na cidade.

Titular com o técnico Rogério Ceni no ano passado, Bonilha participou da campanha campeã da Série B do Brasileiro e disputou 16 partidas. Aos 27 anos, passou por clubes como Avaí, Corinthians, Vila Nova, Nacional-POR e Vitória de Setúbal-POR.

Problema na transferência

O meia argentino Mariano Vázquez também foi contratado pelo Fortaleza durante a janela de transferência e atravessou problemas para entrar em campo. O jogador, que defendia o Deportivo Pasto, da Colômbia, precisava cumprir uma suspensão por conta de uma expulsão no Campeonato Colombiano e atrasou a estreia no plantel tricolor.

Anunciado no início de julho, a primeira partida ocorreu no Clássico-Rei do último sábado (3), quando entrou em campo no segundo tempo e atuou por 28 minutos. Há a expectativa de voltar a ser relacionado na próxima segunda-feira (12), quando o Fortaleza encara o CSA, no Rei Pelé, às 20 horas, pela 14ª rodada da Série A do Brasileiro.