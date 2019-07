Nenê Bonilha descarta reestrear no Fortaleza contra o Corinthians: "Vou estar na torcida"

O volante Nenê Bonilha não vai reestrear pelo Fortaleza no domingo (28), contra o Corinthians, às 20 horas, na Arena Castelão. Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube, o atleta lamentou não estar em campo, mas garantiu que vai ficar no estádio junto da torcida tricolor.

"Fala, nação tricolor. Passado aqui para dizer que, infelizmente, não vou poder atuar domingo, mas com certeza estarei na torcida apoiando e vibrando. Espero que vocês possam estar apoiando o time e lotando o Castelão", afirmou.

Destaque na campanha campeã do Leão na Série B, Bonilha deixou a equipe no fim do ano passado para atuar no futebol mexicano. O retornou ao Pici ocorreu no início da semana, dia 21 de julho, quando se transferiu do Tiburones Rojos-MEX para o Fortaleza, assinando contrato até dezembro de 2020.

A diretoria tricolor aguarda uma documentação do exterior para regularizá-lo no BID. Com o jogador, o técnico Rogério Ceni passou a contar com sete volantes no elenco. As outras opções são: Paulo Roberto, Felipe, Gabriel Dias, Santiago Romero, Juninho e Derley.

Na tabela, o Fortaleza ocupa a 14ª posição, com 14 pontos. A equipe soma quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas.