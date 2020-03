Nenê Bonilha comemora gol e fala sobre titularidade: "Busco meu espaço"

A virada do Fortaleza sobre o Barbalha neste domingo (1º), pelo Campeonato Cearense, foi importante para Nenê Bonilha. O volante ganhou oportunidade como titular após duas partidas e falhou no gol do rival no início do 1º tempo. A reação ocorreu na etapa final, quando marcou um golaço e fechou o placar de 4 a 2. Questionado sobre uma vaga no time principal, ressaltou que está trabalhando firme para ter mais minutos em campo.

"Isso é fruto do trabalho. No treinamento estamos treinando para dar o nosso melhor em campo. Estou dando meu melhor no treino e busco meu espaço. Quero dar o meu melhor quando solicitado para contribuir", declarou.

Em 2020, Bonilha participou de cinco jogos. Os números são inferiores aos dos concorrentes da posição, Felipe e Juninho, que somam seis e sete exibições, respectivamente. Para o setor, o técnico Rogério Ceni tem ainda Luiz Henrique, Derley e Michel.

O trunfo do paulista, no entanto, é o poder de finalização da intermediária. No início da carreira, o jogador atuava como meia e foi recuando. A expectativa agora é de mais oportunidades na temporada. O próximo duelo do Fortaleza é na quarta (4) contra o Ferroviário, às 21h30, no estádio Presidente Vargas (PV).