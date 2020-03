NBA suspende temporada após atleta ser infectado por coronavírus

A NBA anunciou, na noite de quarta-feira (11), a suspensão do campeonato. A liga norte-americana de basquete informou que um jogador do Utah Jazz teve um diagnóstico preliminar de infecção pelo novo coronavírus e decidiu interromper a temporada 2019/20.



O resultado do teste saiu instantes antes do início da partida entre o Jazz e o Oklahoma City Thunder, em Oklahoma. Após cerca de meia hora, o jogo acabou sendo cancelado por "circunstâncias imprevistas", e o público foi informado de que não se tratava uma situação de emergência.



Em seguida, a NBA publicou uma nota na qual informava a suspensão da competição. De acordo com o comunicado, a liga "vai usar o hiato para determinar os próximos passos em relação à pandemia do coronavírus".