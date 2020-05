NBA encara com cautela reinício dos treinos

A partir desta sexta-feira (8), as equipes da NBA estarão autorizadas a reabrir suas instalações e organizar treinos individuais para os jogadores, embora pareça que poucas franquias estão dispostas a dar este passo no primeiro dia.

Cerca da metade das equipes está localizada em Estados onde os protocolos de prevenção contra a pandemia do coronavírus impedem atividades esportivas. Do restante, somente três franquias -Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers e Denver Nuggets- manifestaram publicamente a intenção de receber os jogadores no primeiro dia de permissão, de acordo com a imprensa americana.

"Nosso plano é abrir nossas instalações na sexta-feira (8) e ter os rapazes trabalhando individualmente", declarou o técnico dos Cavaliers, J.B. Bickerstaff, em coletiva de imprensa realizada na quarta-feira (6).

O retorno aos treinos, que acontecerá respeitando medidas drásticas de segurança, é um pequeno primeiro passo no objetivo de poder reiniciar a temporada da NBA, suspensa desde 12 de março, quando faltavam 259 jogos a disputar na temporada regulamentar.

Embora siga estudando diversas opções e cenários para retomar os jogos, a NBA não descarta a possibilidade de cancelar a temporada.

A reabertura das instalações das equipes não significa que a liga está pronta para dar outros passos tão cedo, mas sim que pretende garantir um entorno seguro para que os jogadores se mantenham em forma.

A participação nos treinos é voluntária para os jogadores. No caso da comissão técnica, os treinadores não poderão estar presentes e as sessões serão comandadas pelos assistentes.

"Não estamos autorizados a estar em nenhum lugar de onde possamos ver (os treinos) ou gritar de longe, nada", explicou Bickerstaff.

"Ninguém está pressionando ninguém. Se algumas pessoas se sentirem incômodas em participar, não é obrigatório, temos pessoas na nossa equipe que estão dispostas", continuou o técnico dos Cavaliers.

Diferentemente dos Cavaliers, outras equipes preferiram adiar a volta aos treinos até a semana que vem ou até mais tarde, como o Atlanta Hawks, o Houston Rockets, o Miami Heat e o Utah Jazz.

"Vamos avançar sistematicamente. O maior objetivo é ter a confiança dos jogadores e da comissão técnica de que podem entrar em nossas instalações com segurança", declarou o vice-presidente esportivo do Jazz, Dennis Lindsey.

Para Mark Cuban, proprietário do Dallas Mavericks, diante do avanço da pandemia e da falta de testes de detecção no país, seria melhor não reabrir as instalações e deixar os jogadores treinaram individualmente por conta própria.

"Simplesmente não acredito que o risco valha a pena", declarou Cuban.

Outras franquias, como as duas equipes de Los Angeles (Lakers e Clippers), não têm outra opção por agora a não ser manter as instalações fechadas, diante das ordens do governo local para que a população se mantenha confinada em casa.

"Não voltaremos no dia 8", confirmou o técnico dos Lakers, Frank Vogel, em conversa com a imprensa na quarta-feira. "Seguiremos acompanhando como avançam as coisas nas próximas semanas".

- Máscaras e luvas -

A NBA desenvolveu um protocolo rigoroso para proteger da contaminação os jogadores e membros das comissões técnicas que participarem dos treinos. Somente quatro jogadores poderão estar ao mesmo tempo em quadra e cada um terá uma única bola, que será devolvida por um assistente após cada arremesso.

Dentro de quadra, será preciso manter a distância mínima de 3,5 metros entre as pessoas. Os jogadores terão as temperaturas medidas ao chegarem ao treino e usarão máscaras, a não ser quando estiverem fazendo exercício físico. Os assistentes, no máximo seis por treino, deverão usar máscaras e luvas.