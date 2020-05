NBA discute adiamento do começo da próxima temporada para dezembro

A pandemia do novo coronavírus está conseguindo mexer com o sólido planejamento de muitas entidades. A NBA, por exemplo, está há quase dois meses sem partidas oficiais, mas o tempo "perdido" pelo menos ajuda no desenvolvimento de novas ideias e planos de ação. A nova pauta da liga é adiar o início da temporada 2020/2021 para dezembro deste ano.

Segundo reportagem da ESPN, o comissário da NBA, Adam Silver, colocou a possibilidade em pauta e muitos donos de franquias têm comprado a ideia. A atual temporada, para efeitos de comparação, começou no dia 22 de outubro do ano passado, e teria previsão de término para junho. Esse novo planejamento da liga é, de certa forma, proporcional com a paralisação em razão da pandemia.

Essa possibilidade não depende de um possível retorno ou não da temporada vigente. Recentemente, a Mesa de Governadores da NBA decidiu por adiar dois eventos que aconteceriam em maio, com sede em Chicago, relacionados ao Draft. A entidade ainda não decidiu por prorrogar a noite de seleção dos calouros, prevista para o dia 25 de junho, mas cresce a ideia de que é apenas uma questão de tempo para que esta decisão seja tomada.

Para a NBA, o foco desta ideia de adiar o início da próxima temporada tem relação com os grandes centros e com a possibilidade de ganhar mais tempo para que os torcedores possam voltar a frequentar as arquibancadas de forma segura na maior quantidade de partidas possível. No entanto, não há nenhum plano iminente para se tomar nenhuma decisão sobre os calendários e a discussão irá continuar.

"Se começar em dezembro, isso não quer dizer que o público vai voltar em dezembro, mas talvez ele volte em março", disse um dos membros do grupo à reportagem. Se o campeonato atual continuar e for finalizado em setembro, até mesmo outubro, o adiamento da temporada 2020/2021 é inevitável.