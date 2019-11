Náutico sonda atacante Kieza, mas esbarra em valores

O atacante Kieza está no radar do Náutico para 2020. O vice-presidente do clube, Diógenes Braga, revelou ao GloboEsporte.com que o jogador é um dos principais objetivos do Timbu, mas os valores impediram qualquer início de negociação.

"Kieza é o sonho de todo alvirrubro, mas é preciso ter os pés no chão. Para se ter uma ideia, o patamar financeiro dele é parecido com o que pagamos de folha a todo o elenco que subiu de divisão. Viabilizar uma contratação como essa é muito difícil", explicou.

A contratação é tida pela diretoria pernambucana como de um patamar elevado para a disputa da Série B, uma vez que o Náutico se sagrou campeão da 3ª divisão nesta temporada. Em 2017, o salário do atleta no Vitória, antes de se transferir ao Botafogo, era de R$ 240 mil por mês. A valorização ocorre apesar do baixo aproveitamento na temporada: são 30 partidas e dois gols.

Com 33 anos, o jogador pertence ao Botafogo e está emprestado ao Fortalza até o fim do Brasileirão. O vínculo com o time carioca também é encerrado em dezembro, o que o tornaria agente livre se não houver renovação. Na carreira, Kieza defendeu o Náutico entre 2011 e 2012, somando 43 tentos em 70 exibições.