Náutico empata com o Sampaio Corrêa no MA e é campeão da Série C

O Náutico empatou com o Sampaio Corrêa por 2 a 2 em São Luís neste domingo (6) e ficou com o título da Série C do Campeonato Brasileiro de 2019. É a sua primeira conquista em nível nacional.

O time pernambucano havia vencido a partida de ida da final por 3 a 1 no estádio dos Aflitos. Neste domingo, ficou atrás do placar duas vezes, mas buscou a igualdade e ficou com a taça.

Os gols da partida foram marcados por Everton e Salatiel, para os donos da casa, e por Álvaro e Matheus Carvalho para os pernambucanos.

A conquista é um passo importante na tentativa do clube de se reerguer. No processo, o abandonou a Arena Pernambuco e voltou a disputar suas partidas nos Aflitos.

A última vez que o Náutico disputou a Série A do Campeonato Brasileiro foi em 2013, quando terminou na lanterna da competição e acabou rebaixado. Quatro anos depois, em 2017, também foi o último colocado da Série B e caiu para a C, competição que disputava desde então.

O Sampaio, por sua vez, tem se alternado na disputa das séries B e C. Desde 2015, jogou três vezes a primeira e duas vezes a segunda.

Além de Náutico e Sampaio Corrêa, Juventude e Confiança-SE subiram para a segunda divisão de 2020.