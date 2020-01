Náutico chega a acordo com atacante Kieza e espera liberação do Fortaleza

A diretoria do Náutico tem trabalhado nos bastidores para repatriar um dos principais ídolos do clube: Kieza. Com contrato no Fortaleza até abril de 2020, o time aguarda uma liberação do clube para encaminhar a contratação. Ao GloboEsporte.com, o vice-presidente alvirrubro, Diógenes Braga, relatou que o atleta também deseja atuar pelo Timbu.

"O Náutico tem interesse no atleta. O atleta demonstra interesse em vir, mas ele tem um vínculo com o Fortaleza e a gente evita até estar falando por uma questão ética. Se tem contrato, para ele vir, é preciso que o Fortaleza abra mão do jogador. A gente não está em conversa, porque não adianta conversar se tem vínculo com o outro clube. Se ele conseguir se desvincular do Fortaleza, a gente avança", explicou.

O Náutico tenta o reforço desde o título da Série C do Campeonato Brasileiro, em outubro de 2019. No início, o entrave era o salário do jogador, apontado como alto para o padrão da equipe, mas as partes chegaram a um acordo.

A busca é motivada pelo carinho da torcida com o centroavante. Em 2011, Kieza marcou 27 gols em 47 partidas. Já entre 2012 e 2013, quando ficou no Náutico por um curto período, balançou as redes em 16 das 23 partidas.

Com a camisa do Fortaleza, no entanto, o aspecto goleador diminuiu. Foi apenas um tento em 24 jogos. Mesmo com o desempenho, a diretoria tricolor deseja seguir com o atleta para a disputa do Campeonato Cearense.