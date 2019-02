Nathan é liberado pelo Fluminense para negociar com o Fortaleza

Atleta do Fluminense, Nathan Ribeiro foi liberado pelo clube carioca para negoaciar o acerto com o Fortaleza. O zagueiro de 28 anos não participa do treino desta quinta-feira (28) e está fora da partida deste sábado (29), contra o Resende. Nathan deve assinar por empréstimo com o Tricolor do Pici até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro.

Emprestado pelo Kashiwa Reysol, do Japão, ao clube das Laranjeiras no ano passado, o atleta só disputou apenas cinco jogos com a camisa do Tricolor carioca.

O zagueiro deve chegar ao clube leonino, por empréstimo até o fim da temporada, para fortalecer o setor defensivo que hoje é composto por Patrick, Juan Quintero e Roger Carvalho, além do volante Derley que tem sido improvisado na zaga.

Nathan Ribeiro tem contrato com a equipe do Rio de Janeiro até dezembro deste ano.