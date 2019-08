Nas semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil, Éverton cogita continuar no Grêmio:"Quem sabe?"

Restam somente 5 dias para encerrar a janela de transferências na Itália, França, Alemanha e Espanha, e a saída de Éverton Cebolinha do Grêmio fica cada vez mais distante. O artilheiro do clube gaúcho neste ano, com 13 gols, declarou que não descarta ficar tricolor pelo resto da temporada. O Grêmio está na semifinal da Libertadores e da Copa do Brasil.

"Sempre deixei claro meu desejo de jogar na Europa. Mas conquistar títulos com o Grêmio é muito importante. Tenho desejo de conquistar o tetra da Libertadores, hexa da Copa do Brasil. Quem sabe?", contou o atacante após vencer o Palmeiras por 2 a 1 de virada no Pacaembu, tendo marcado um dos gols.

Éverton foi sondado por Milan, Arsenal, Napoli e Atlético de Madrid, mas a diretoria do Tricolor gaúcho só recebeu proposta oficial do time chinês Beijing Guoan, que buscava um empréstimo com opção de compra de 39 milhões de euros. Além disso, nenhum clube tratou com o Grêmio sobre negociar o atleta.

"Até agora não temos nada pelo Everton. Contamos com ele. Não acredito que saia negócio, acho difícil. Embora continue a quantidade de telefonemas, quase que chato. Se tiver proposta que atenda os interesses do Grêmio e do jogador, vamos examinar", disse o presidente do Imortal Tricolor, Romildo Bolzan Júnior.

Os direitos de Éverton estão distribuídos entre: Grêmio (50%), Gilmar Veloz, empresário que representa o jogador (30%), Fortaleza (10%) e o empresário Celso Rigo (10%). Com sua transferência, o Leão do Pici deve faturar uma boa quantia. O cearense tem contrato com o clube gaúcho até 2022.