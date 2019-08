"Não se pode achar que está tudo errado", diz Enderson Moreira após derrota para o Flamengo

A derrota por 3 a 0 para o Flamengo, na noite deste domingo (25), fez o Ceará acumular seu segundo revés seguido no Campeonato Brasileiro e perder duas posições na rodada, caindo para a 13ª colocação. Após a partida, o técnico Enderson Moreira lamentou o resultado, mas minimizou alguns questionamentos sobre possíveis mudanças. Para o treinador, o momento é de cautela.

"Não se pode achar que está tudo errado. Apesar do placar elástico, acho que a gente fez um bom jogo. Tivemos falhas pontuais em termos de organização, mas isso é ansiedade de quem tá querendo vencer. Mas não tem nada de achar que está tudo errado, que precisamos mudar tudo, não", acalmou o comandante do Vovô, que avaliou o placar como elástico.

"Não fizemos um jogo péssimo, acho que o placar foi muito além do que foi a partida. Criamos boas oportunidades, estivemos perto de fazer o gol, de empatar o jogo quando estava 1 a 0. Tivemos um controle bom no primeiro tempo, mas, infelizmente, não conseguimos fazer o gol que poderia nos colocar no jogo".

O treinador agora garante foco total no Athletico-PR, próximo adversário do Vovô na competição. A partida, válida pela 17ª rodada da Série A, será às 19 horas do próximo sábado (31), na Arena da Baixada.

"Temos um jogo muito importante contra o Athletico-PR, que não é um jogo normal, pelas características. É um estádio diferente, muito complicado, e que precisaremos de mais atenção que já estamos tendo normalmente".