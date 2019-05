"Não podemos perder pontos em casa", advertiu Samuel Xavier

O Ceará vai para o seu 3º jogo em casa na Série A do Campeonato Brasileiro, ao enfrentar o Grêmio, no domingo, às 19 horas, no Castelão. Nas duas partidas anteriores, o Vozão venceu o CSA por 4 a 0, mas perdeu para o Atlético/MG por 2 a 1. A derrota para o Galo no último minuto ainda não foi bem digerida pelos alvinegros, por sofrer um gol nos minutos finais, assim como no jogo seguinte, diante do Goiás fora de casa.

Por isso, os alvinegros não querem mais saber de tropeços em casa na Série A, e acreditam na vitória diante do Grêmio. As equipes estão separadas por 1 ponto, com o Vozão em 14º com 3 pontos e Grêmio em 18º com 2. O lateral-direito Samuel Xavier destacou a importância de vencer o time gaúcho, um dos melhores times do país.

"Estamos jogando dentro de casa e a gente vem de alguns resultados negativos, por isso temos que recuperar. A gente sabe que a equipe do Grêmio é muito forte mas temos que jogar o nosso futebol,. Estamos pecando em algumas coisas e não podemos errar para conquistar os 3 pontos".

Em seguida, Samuel adverte sobre o Vozão não perder mais pontos em casa.

"Seria dificil seja qual fosse a situação do Grêmio, que vem jogando juntos faz tempo. Temos que ir em busca da nossa vitória, somos capazes disso e não podemos mais perder pontos em casa como foi diante do Atlético/MG. Conversamos bastante e faremos de tudo para que os erros não aconteçam".