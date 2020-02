"Não podemos entrar pensando no empate", diz Samuel Xavier sobre confronto pela Copa do Brasil

O próximo compromisso do Ceará é nesta quarta-feira (12), contra o Bragantino/PA, no Diogão, às 15h30, com a vantagem de depender de um empate para avançar na Copa do Brasil. Porém, os jogadores do Vovô não querem se prender a esse privilégio, pelo menos é o que garante o lateral Samuel Xavier.

"O Bragantino vai impor seu ritmo pois eles precisam da vitória. Não podemos entrar na partida pensando no empate. Uma vitória nos dará confiança neste início de trabalho", disse o defensor.

A partida será a 1ª do técnico Enderson Moreira após seu retorno ao Alvinegro, anunciado neste domingo (9). O estilo à beira do campo já é de conhecimento de uma parte do elenco alvinegro que permaneceu depois de sua saída no meio do Brasileirão passado, como conta Samuel.

"Ele tem uma ótima filosofia de trabalho. Mas saiu muita gente desde que ele saiu. Os que permaneceram já o conheceram tem um entrosamento, sabemos o que ele tem para passar. Espero que esse ano possamos ser muito felizes juntos", afirmou o camisa 22.

Enderson comandou seu 1º treino com o grupo alvinegro nesta tarde, no estádio Baenão.