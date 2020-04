'Não estamos nem perto do retorno do futebol', diz ministro argentino

Assim como no Brasil, na Argentina o retorno do futebol está indefinido por conta do novo coronavírus. A situação foi diretamente repercutida pelo ministro da Saúde, Ginés González García. Em entrevista ao canal TN, o titular da Pasta revelou que vai se reunir com os ministérios de Turismo e Esportes do país para abordar possíveis soluções, mas rechaçou qualquer tipo de movimentação para o retorno da modalidade nas próximas semanas.

"Existem planos para alguns clubes treinarem em grupos, mas não todos. Não estamos nem perto do retorno do futebol, mas também é verdade que, para um jogador profissional, é muito difícil aguentar tanto tempo. Vamos falar sobre isso com Lammens [ministro do Turismo e Esportes]", afirmou.

O ministro da Saúde, no entanto, enfatizou que o assunto é secundário. "Devo dizer que o retorno ao futebol não é uma prioridade", completou.

Paralisado há mais de um mês, o futebol argentino, por meio da AFA (Associação de Futebol Argentino), já alertou que não planeja uma retomada a treinos e jogos sem o apoio de autoridades de saúde.