"Não deixou a desejar hoje", analisa Ceni sobre Fortaleza após derrota para o São Paulo

O Fortaleza sai da capital paulista sem nenhum ponto após derrota para o São Paulo por 2 a 1, mas o técnico tricolor Rogério Ceni não desanima pelo resultado na 23ª rodada do Brasileirão. Na coletiva pós-jogo, o comandante analisou a vitória de sua ex-equipe no Pacaembu.

"Não é possível um treinador sair derrotado e feliz. O Fortaleza não deixou a desejar hoje. Entregou muito perto do melhor que podia hoje. Tem derrotas e derrotas. Jogamos dentro das possibilidades. Fortaleza não jogou por uma bola. Tentou propor o jogo, tanto que o São Paulo se fecha no final do jogo. Antes disso, nós que fechamos as linhas, porque um time empurra o outro. Acho que o São Paulo foi levemente superior, mas um empate não poderia ser descartado", falou Ceni.

Com somente 2 finalizações ao gol, o Leão do Pici teve poucos momentos no campo ofensivo devido ao domínio adversário, que pressionava bastante desde o 1º minuto do jogo. Ceni alterou o time na tentativa de construir melhor as jogadas, mas sem sucesso.

"Tentamos, nos esforçamos. Os velocistas tentaram. O próprio Vázquez entrou no lugar do André Luis e mudou um pouquinho o estilo de jogo. Ia trocar o Edinho, mas o Osvaldo sentiu e eu acabei fazendo a troca do Pires pelo Osvaldo e depois o Matheus para dar mais velocidade. Cometemos uma falha no primeiro gol, numa bola parada. Depois o São Paulo teve ligeira superioridade no jogo", analisou o técnico tricolor.

O próximo adversário do Tricolor do Pici é a Chapecoense, na quarta-feira (9), às 20h30, na Arena Castelão. Ceni projeta o confronto como a chance de garantir tranquilidade para o clube no resto da competição.

"Nossa realidade é brigar com a 2ª metade da tabela. Quem sabe, quando conseguirmos vencer uma equipe do G-6, consigamos fazer a diferença. Contra a Chapecoense, confronto direto, temos que vencer em casa pra manter acesa a chama de uma pontuação fora de casa que vai nos ajudar no Campeonato", disse Rogério. A Chape está na lanterna do Brasileiro, 10 pontos atrás do Fortaleza, 14º na tabela de classificação.

Antes do jogo começar, Ceni foi homenageado pelas duas torcidas, assim como ocorreu na 4ª rodada, no Castelão. Ele agradeceu pelo carinho das arquibancadas, que tanto gritaram seu nome quando goleiro de suas metas.

"Sou grato de ainda trabalhar com futebol e depois de quatro anos ter saído do São Paulo como atleta e ser recebido com tanto carinho. Fico extremamente feliz. Confesso que queria ter saído com mais sorte para o Fortaleza, mas no contexto fora do campo é gratificante e mostra a doação que eu tive como atleta e a retribuição que o torcedor dá a um jogador que honrou a camisa do São Paulo por tantos anos", contou o treinador.