"Não adianta se planejar em cima de time misto", alerta João Lucas sobre o Athletico contra o Vovô

O Ceará tem batalha difícil contra o Athletico/PR neste sábado, às 19h, na Arena da Baixada. O Furacão venceu 5 das 7 partidas que fez em casa neste Brasileirão. Nesta 17ª rodada, o time de Tiago Nunes tem 3 desfalques: a dupla da zaga Léo Pereira e Thiago Heleno e o meia Camacho. Porém, o lateral do Vovô, João Lucas, não aposta em vantagem alvinegra por conta de mudanças na equipe adversária.

"Não adianta se planejar em cima de time misto. É o Athletico/PR. Quem entrar ali tem qualidade pra caramba. Equipe muito forte, principalmente em casa. Eles têm uma maneira diferente de jogar. Temos que estar preparados. Sabemos do nosso momento. Temos que somar pontos nessa reta final de 1º turno. Um jogo difícil, estamos trabalhando em cima disso, uma estratégia diferente para tentar surpreender e sair com pontos da Arena da Baixada", disse o defensor.

Robson Bambu e Lucas Halter devem ser os titulares do Furacão neste sábado. Na quarta-feira (4), o time paranaense ainda enfrenta o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, também na Arena da Baixada.

O Vovô vem de duas derrotas consecutivas no Brasileiro, ocupando a 13ª posição na tabela, com 20 pontos. João Lucas acredita que a confiança não pode baixar diante do momento e que a maturidade da equipe deve ser o pilar para melhorar os desempenhos dentro de campo.

"A todo momento, precisamos melhorar. Estou em crescimento, melhorando em muitas coisas em que não ajudava tanto. Estou com confiança. Às vezes um jogo que a gente perde tira o foco de coisas boas que fizemos. Perdemos por 3 a 0 e quem olha pensa que fizemos um péssimo jogo. Infelizmente, não conseguimos ser eficientes como o Flamengo. Fizemos um jogo seguro, de igual para igual. Nosso time é maduro. Vejo que temos muita coisa boas a pôr em prática ainda", conta o lateral esquerdo.

Faltando somente duas partidas para o fim do 1º turno do Campeonato, o Ceará ainda irá enfrentar o Corinthians fora de casa na 18ª rodada, fechando a primeira metade do Brasileirão tentando se garantir entre os 10 primeiros colocados.

"O 2º turno é outro campeonato. Ali já começam a se distanciar os times que vão brigar por G-6, por G-10. Temos que brigar pela parte de cima. Sabemos das dificuldades", salientou João Lucas.