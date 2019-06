Na última onda, cearense Silvana Lima vence bateria no Mundial de Surfe

A cearense Silvana Lima começou muito bem a etapa brasileira do Mundial de Surfe, disputada em Saquarema (Rio de Janeiro) e que teve início nesta quinta-feira (20). Ela foi vitoriosa na primeira bateria do evento, que contou com também com a brasileira-havaiana Tatiana Weston-Webb e com a australiana Sally Fitzgibbons.

Silvana se recuperou na bateria após iniciar em desvantagem perante as demais. Durante a maior parte do tempo, Tatiana Weston-Webb esteve na liderança e em segundo lugar a surfista australiana.

Veja entrevista

Mas com garra e muitas tentativas nos últimos minutos, Silvana conseguiu obter suas melhores notas. Na sexta tentativa, obteve um 5.87 e na última onda atingiu 7.33, o suficiente para ficar 0.10 apenas na frente de Weston-Webb.

"No início da bateria a gente imaginou que as ondas estavam mais lá no outside, mas na verdade as melhores ondas estavam mais pro inside (na beira da praia)", comentou logo após a prova. "É muito bom começar com vitória e dobradinha brasileira, já que eu e a Tati conseguimos avançar direto pro terceiro round. Agora é manter o foco e lutar por um bom resultado. Conto com a torcida de todos os cearenses", declarou Silvana, que venceu a bateria com uma virada emocionante na última onda surfada.

Com o resultado, Silvana se classificou automaticamente, juntamente com Tatiana, para a terceira bateria da etapa do Rio, que deve ser disputada na sexta-feira (21). A australiana Fitzgibbons segue para repescagem.