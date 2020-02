Na reserva, Leandro Carvalho recebe vermelho contra o Bahia e desfalca o Ceará

O atacante Leandro Carvalho protagonizou mais um ato de indisciplina pelo Ceará e, dessa vez, foi expulso, mesmo do banco de reservas. Neste sábado (15) contra o Bahia, na Arena Castelão, o vermelho veio logo após o gol de empate alvinegro, de Mateus Gonçalves, no fim do 2º tempo, quando o atleta havia sido substituído.

Enquanto o elenco comemorado, o atleta e o meia Lima se desentenderam com a arbitragem e foram punidos com amarelo. Exaltado, Leandro Carvalho manteve a postura de crítica no banco e recebeu o segundo cartão do juiz Zandick Gondim Alves Junior (RN).

Em campo, o jogador de 24 anos começou a partida, mas sofreu uma lesão muscular e foi substituído aos 32 da etapa inicial por Mateus Gonçalves. Na temporada, são cinco partidas e nenhum gol. Durante 2019, Leandro Carvalho recebeu oito amarelos e um vermelho.

A punição do atacante vai ser diante do Botafogo/PB, pela Copa do Nordeste. Partida ocorre no dia 26 de fevereiro, às 17 hroras, na Arena Castelão.