Na preparação para estreia oficial em 2020, Fortaleza goleia o Caucaia em jogo-treino

Na semana final da pré-temporada, o Fortaleza intensificou a preparação para a estreia oficial em 2020 com realização de jogo-treino contra o Caucaia. Nesta segunda-feira (20), o Tricolor goleou o time da Região Metropolitana por 7 a 0, em atividade realizada no Centro de Excelência, no Pici.

Os gols do Tricolor foram marcados por Edson Cariús, Ederson, Tinga, Felipe, Marlon, Wellington Paulista e Paulão.

O técnico Rogério Ceni seguirá comandando trabalhos na capital cearense até sexta-feira (24), data em que a delegação leonina embarcará para Salvador.

O Tricolor entra em campo às 16 horas do próximo sábado (25), para enfrentar o Vitória, pela Copa do Nordeste, em partida que marcará a estreia oficial do Leão do Pici em 2020.