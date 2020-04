Na pandemia, Fortaleza não perdeu patrocinadores, mas renegocia condições

A pandemia do coronavírus tem afetado todos os clubes de futebol do mundo, e cada um busca soluções para conseguir minimizar os impactos financeiros. No caso do Fortaleza, o clube pode celebrar o fato de que não perdeu patrocinadores. Mesmo assim, o Tricolor tem renegociado condições de contratos com as marcas que investem no clube.

"Não houve nenhuma desistência. Nenhum patrocinador disse que vai cancelar contrato. Caso a caso a gente tá conversando e vendo o que pode pagar nesse mês, pagar mais pra frente, prorrogar contrato um mês... A gente tá tratando individualmente através do nosso departamento comercial, entendendo que há quem não possa pagar no momento, e outros vão mantendo normalmente os pagamentos e os compromissos. Mas não houve perda de nenhum patrocinador até o momento", destacou Marcelo Paz, presidente do clube, em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Além do citado por Paz, o Diário do Nordeste apurou que alguns pagamentos estão ocorrendo parcialmente e outros deverão ser realizados mais na frente.

Em 2019, o Fortaleza faturou R$ 7.517.773,65 com patrocinadores durante todo o ano (média de R$ 626.481,1 por mês).

O valor é considerável. Entretanto, foi menos da metade do que o clube arrecadou com a marca própria.