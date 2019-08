Na estreia de Marcelo Veiga, Ferroviário perde para o ABC-RN e sofre quarta derrota seguida

Na estreia do técnico Marcelo Veiga, o Ferroviário recebeu o ABC-RN, na noite desta segunda-feira (5), na Arena Castelão, e foi derrotado por 2 a 1, em jogo válido pela 15ª rodada da Série C do Brasileirão. Lohan e Wallyson fizeram os gols da vitória do time potiguar. Também estreante, Hiltinho fez marcou o único do Peixe. O Tubarão da Barra chegou a quarta derrota seguido, sua pior sequência na competição. Um novo revés na próxima rodada pode tirar o time coral da zona de classificação.

O jogo

Em primeiro tempo de muitos erros e poucas chances reais, as equipes desceram para o vestiário com o 0 a 0 no placar. Os donos da casa, que vêm de uma sequência de jogos sem vencer, viu os adversários pressionando.

A chance mais clara de gol do ABC aconteceu com Wallyson, as 18, mas o bandeira já assinalava impedimento do atacante na jogada. Pelo lado do Peixe, Edson Cariús, aos 20, chegou perto de balançar as redes. O artilheiro do Brasil entrou na área, mas demorou para chutar e acabou caindo sozinho.

De volta para a etapa final, o time da Barra passou a pressionar logo no começo, mas foram os visitantes que saíram à frente do placar. Com o relógio marcando 12 minutos, Dione fez grande jogada na área e tocou para Lohan, que saiu de trás da marcação para empurrar para o fundo das redes.

Mas a alegria do time da cidade de Natal não durou muito já que, aos 23, Hiltinho deixou tudo igual. Michael fex bela jogada pela esquerda, fez cruzamento perfeito na área. O estreante Hiltinho cabeceou para empatar.

Após o gol, o Tubarão da Barra acordou na partida e passou a pressionar o adversário, mas parou no goleiro Edson e viu, aos 46, Wallyson dar a vitória ao ABC. O camisa 11 do Elefante do Frasqueirão contou com vacilo da defesa coral, saiu de frente com o goleiro Nícolas e empurrou para fazer o segundo.

Com o resultado, o Ferroviário permanece na quarta posição com 23 pontos. No próximo dia 11, o Peixe enfrenta o Treze-PB, às 16h. O jogo acontece no estádio Amigão, válido pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.