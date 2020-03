Na estreia da Série A2 do Brasileirão Feminino, Ceará goleia Oratório/AP por 5 a 0

A estreia do Ceará na Série A2 do Brasileirão Feminino aconteceu com o pé direito. Sem tomar conhecimento do Oratório/AP, as meninas do Vovô aplicaram 5 a 0 nas amapaenses na tarde deste domingo (15) na Cidade Vozão em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Jogando em casa, o Ceará pressionou o Oratório desde o início da partida. Contando com um ataque inspirado, o time do técnico Sérgio Alves não dava espaços para as amapaenses, que se defendiam como podiam. Aos 24 do primeiro tempo, Gilmara abriu o placar para o Vovô. Minutos depois, Rhayana ampliou e Ariane transformou a vitória em goleada, tudo isso no primeiro tempo. Na segunda etapa, Rhayana de novo e Jéssica fecharam a goleada.

O resultado deixa o Alvinegro com três pontos, empatado na liderança com o Esmac-PA, que venceu o Santos Dumont-SE também por 5 a 0. O Oratório fica na lanterna da competição junto com as sergipanas.

Na próxima rodada, o Vovô enfrenta o Tiradentes-PI fora de casa. O jogo seria realizado no próximo fim de semana, mas por determinação da CBF como medida preventiva contra o novo coronavírus, todas as competições organizadas pela entidade estão suspensas por tempo indeterminado.